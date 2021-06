S. MARIA C.V. Spaventosa voragine in via Roma, furgone inghiottito. Un ferito

SANTA MARIA CAPUA VETERE– Una voragine si è aperta in via Roma a Santa Maria Capua Vetere, poco dopo le 14, inghiottendo un furgone.

E’ accaduto nel portone di un palazzo, dove probabilmente erano in corso dei lavori. Grande spavento per i presenti che hanno visto letteralmente sprofondare la strada e risucchiare il mezzo, utilizzato per il trasporto di materiale edile. Ferito l’autista del furgone.

L’area in questo momento è transennata e sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia.