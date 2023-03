L’uomo residente a Cervino è stato fermato per un controllo in via …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato fermato, in via Alcide De Gasperi, dalla polizia municipale per un normale controllo, ma l’auto è risultata rubata e le targhe clonate.

Per questo un cittadino albanese, residente a Cervino, è stato denunciato dagli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere.