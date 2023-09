S. MARIA C.V. Incidente al parco giochi: papà cade in un tombino aperto

L’uomo è rimasto incastrato nel tombino, soccorso dai sanitari del 118

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CAPUA– Rimanere incastrati in un tombino, aperto, e rompersi, probabilmente, anche una gamba non è certo un’esperienza che una persona si augura nel momento in cui accompagna il proprio figlio in una villetta comunale con alcuni giochi. Il problema l’ha dovuto affrontare lo sta ancora affrontando R.C. 41 anni di Capua che ha subito quest’ incidente in un’area giochi di via Belgio a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è stato soccorso dal 118 e ha raggiunto poi con mezzi propri l’Ospedale Civile di Marcianise dove sono in corso delle degli accertamenti radiografici.