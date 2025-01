S. MARIA C. V. invasa dagli spacciatori di cocaina, crack, marijuana e hashish. I Carabinieri bloccano tre pusher e sequestrano oltre 100 dosi di stupefacenti

In via del Lavoro, via De Gasperi e…

S.MARIA C.V. – I controlli serrati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia di Santa Maria Capua Vetere dal tardo pomeriggio di ieri e sino alle prime ore della mattinata odierna, volti principalmente a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in quel centro, hanno consentito di bloccare e denunciare in stato di libertà tre persone, sorprese a distanza di poche ore l’una dall’altra mentre, in possesso di numerose dosi di cocaina, crack, marijuana e hashish si aggiravano con fare sospetto a bordo delle rispettive autovetture, nei pressi dei propri domicili e lungo le principali vie del centro cittadino.

Il primo ad essere intercettato dai Carabinieri nel tardo pomeriggio è stato un 40enne di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha insospettito i militari con il suo atteggiamento che li ha indotti ad eseguire una immediata perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso della stessa sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi di stupefacente utili al confezionamento di numerose dosi di hashish, crack e materiale per il taglio e la preparazione alla vendita.

Poco più tardi, verso le ore 21.00, un secondo pusher è stato intercettato in via del Lavoro mentre alla guida di una Fiat Punto di colore nero effettuava continue soste nei pressi di alcuni giovani fermi in strada. L’uomo, un 57enne sammaritano, è stato fermato per un controllo ed identificato. Il suo atteggiamento nervoso ed intollerante nei confronti dei militari li ha ulteriormente insospettiti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente utile al confezionamento di almeno 15 dosi di hashish, 20 dosi di cocaina e 10 dosi di marijuana.

Stessa scena quella che i militari si sono trovati davanti tre ore dopo, in via De Gasperi, dove questa volta il pusher si è rivelato essere un 27enne di Santa Maria Capua Vetere che, dopo aver attirato l’attenzione con il medesimo modus operandi, è stato fermato alla guida di una Jeep Avenger di colore giallo.

Subito sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di cocaina custodita in due involucri in plastica ed utile al confezionamento di almeno 25 dosi.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, che avrebbe potuto essere immesso sul mercato illegale confezionato in oltre 100 dosi, è stato sottoposto a sequestro.

I tre denunciati dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.