S. MARIA C.V. Laboratori, musica e robotica. Grande successo per l’Open day all’istituto “Carlo Gallozzi”

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Grande partecipazione ed entusiasmo degli alunni delle classi V delle scuole primarie che pochi giorni fa hanno visitato l’istituto “Carlo Gallozzi” di S. Maria Capua Vetere.

Tra i laboratori di lettere, scienze, matematica, tecnologia, inglese, francese e arte hanno potuto ammirare parte dei lavori svolti dai discenti.

Genitori e alunni hanno potuto apprezzare le dolci melodie dei “Flautisti della Gallozzi” e lasciarsi andare sulle onde della musica. Tra i simpatici robottini guidati dai ragazzi, alcuni alunni si sono esibiti in canti, balletti e performance alla batteria acustica. Graditissima è stata la partecipazione del “Gruppo Scout” di S. Maria C. V. che, con serietà, professionalità e solarità, ha illustrato le proprie iniziative ai futuri “Gallozziani”.

I bambini hanno potuto, inoltre, indossare i visori 3D e immergersi in esperienze travolgenti tanto da rimanere letteralmente sbalorditi.

Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni di “difesa personale” svolte dagli istruttori del Centro karate Ghiura della città del Foro. “Un particolare ringraziamento all’istituto Alberghiero Artusi presente nella nostra Agorà con un graditissimo buffet. Grazie inoltre ai genitori dell’Istituto “Carlo Gallozzi” – ha dichiarato il dirigente – che hanno concesso ai propri figli di poter collaborare con i docenti alla preparazione e alla realizzazione di questo OPEN DAY, nonché ai docenti, collaboratori scolastici e amministrativi.

