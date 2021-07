S. MARIA C.V. Licenziamenti alla Whirlpool. Draghi incontra delegazione operai

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una delegazione dei lavoratori Whirlpool, formata da tre persone, incontrerà il premier Mario Draghi. Rientrato quindi il blocco stradale di protesta messo in atto per chiedere un incontro con il presidente del Consiglio in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dopo una mediazione con le autorità, i lavoratori hanno ottenuto quanto richiesto. Gli operai avevano bloccato la strada all’esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il presidente del Consiglio è in visita con il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Dopo attimi di tensione con la polizia in tenuta antisommossa, la mobilitazione è rientrata. Prima, però, applausi di scherno alla polizia, criticata per la scelta di indossare i caschi e la tenuta antisommossa. Animi agitati, volti pieni di sconforto. Poi il dialogo con le autorità e l’obiettivo raggiunto. La delegazione è appena entrata nella struttura penitenziaria.