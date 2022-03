S. MARIA C.V. Paura in centro: uomo va in escandescenza e minaccia poliziotto con un coltello

AGG. ORE 17.14 – Comincia a emergere qualche dettaglio in più sull’ennesimo episodio di tensione che pochi minuti fa si è verificato nei pressi di Piazza San Pietro. G.S., ormai noto alle forze dell’ordine e alle cronache locali ha minacciato con un coltello un poliziotto in borghese per poi darsi alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia impiegati nelle operazioni di ricerca dell’uomo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Polizia e ambulanza a piazza San Pietro di nuovo presso l’abitazione dell’uomo, al momento in fuga, che la scorsa settimana scorsa aveva minacciato di far esplodere una bombola di gas. Non si conoscono, ancora, al momento i motivi per cui si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI