SANTA MARIA CAPUA VETERE – Schianto tra due auto, nel pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, in via San Giovanni a Santa Maria Capua Vetere. Nell’impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, è rimasta ferita una ragazza che era alla guida della utilitaria coinvolta nello scontro. La giovane è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 giunto sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.