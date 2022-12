S.MARIA C.V. Podista cade e picchia la testa: in ospedale in codice rosso

Durante una manifestazione in Corso Garibaldi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente per un podista, questa mattina, durante una manifestazione sportiva lungo Corso Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere. Per cause ancora in fase di accertamento, forse per un malore improvviso, forse per le condizioni del manto stradale, l’uomo è caduto impattando violentemente con la testa al suolo. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove si trova ricoverato per approfondimenti clinici.