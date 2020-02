S. MARIA C.V. Polizia irrompe in un’abitazione. Scoperto con mezzo chilo di droga, arrestato 30enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella mattinata odierna, personale di questa Squadra Mobile,

congiuntamente al personale del Commissariato di P.S. di S. Maria C.V., ha tratto in arresto,



nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente,DI MONACO Alessandro, classe 1990.L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito delle consuete operazioni volte allaprevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere dalla SquadraMobile della Questura di Caserta, congiuntamente al personale del Commissariato di P.S. diSanta Maria C.V.L’attività di p.g., finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, havisto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato, si dedicasseall’attività di spaccio, perpetrata in particolare tra i Comuni di S. Maria C.V. e San Tammaro (CE).Dopo un breve servizio di osservazione, dal quale era possibile rilevare dei movimenti di personesospette, simulando un controllo anagrafico, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Narcotici,unitamente alla squadra investigativa del Commissariato di S. Maria, riuscivano ad irrompereall’interno dell’abitazione del soggetto attenzionato.Le attività di ricerca davano esito positivo in quanto permettevano di rinvenire, occultata nellacamera da letto dell’abitazione, una borsa all’interno della quale erano custoditi nr. 6 “panetti” disostanza solida di colore marrone che, come confermato a seguito delle successive verifiche,risultavano di natura psicotropa. Si trattava, infatti, di “Hashish”, per un peso lordo complessivodi gr. 657,07,.Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, Il DI MONACO, è stato dichiarato in arresto e, comedisposto dal P.M. di Turno competente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesadell’udienza di convalida.