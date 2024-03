S. MARIA C.V. Polizia Penitenziaria intercetta drone con carico di droga destinato ai detenuti 

Scattato il sequestro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Colombe pasquali 2.0 in volo presso il Carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere, ma in realtà si tratta di un drone che non trasportava uova pasquali dirette alla popolazione detenuta, ma bensì ingenti quantitativi di droga.

Nella giornata di ieri, il Personale di Polizia Penitenziaria Del reparto di S. Maria C.V. ha impedito la consegna di un importante carico di droga, circa 400 grammi di hashish, trasportato dal drone e diretto ai detenuti ivi ristretti.