SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grave incidente stradale a Santa Maria Capua Vetere, intorno alle 8, in Piazza San Pietro incrocio via Marotta. Un’auto e una moto si sono scontrate. Un giovane coinvolto nello schianto, J.G., 17 anni, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale prima a Caserta (dove non è stato accettato), poi a Marcianise.