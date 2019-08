S.MARIA C.V. Rapinata della borsa davanti al supermercato. E’ caccia al ladro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una donna, A.D.P. stamattina è stata rapinata in auto. L’episodio è avvenuto all’altezza del supermercato MD in via Marotta. La signora era in zona per la spesa quando è stata avvicinata da una Toyota Yaris beige. L’uomo è riuscito a portarle via la borsa con dentro soldi ef effetti personali. E’ poi fuggito a tutta velocità, mentre le urla della malcapitata richiamavano l’attenzione dei passanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il fatto è stato riportato dal gruppo “Ciò che vedo in città smcv”, con un appello affinchè possibili testimoni si facciano avanti.