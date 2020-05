S. MARIA C.V. Schianto in via Tifatina. Centauro grave all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stava uscendo dal parcheggio di via Tifatina in retromarcia con la sua Citroen C2 quando in quel momento sopraggiungeva un 30enne di Santa Maria Capua Vetere in sella alla sua moto KTM. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 18, è stato inevitabile e l’uomo ha impattato contro l’auto, guidata da una 83enne sammaritana, sbalzando dal mezzo e rovinando sull’asfalto. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna data l’età, anche se illesa, è stata trasportata all’ospedale Melorio della città del Foro, per gli accertamenti del caso.