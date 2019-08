S.MARIA C.V. Tagliati i fili e accecate le telecamere del cimitero. Dove sono gli Lsu assenteisti? Ve lo diciamo noi

S.MARIA.C.V. – Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Gennaro Riccio, titolare, evidentemente, anche della delega ai cimiteri, pare abbia fatto, nelle scorse settimane, un sopralluogo all’interno del cimitero comunale allo scopo di verificare se le voci e anche le denunce sulle assenze dal posto di lavoro degli Lsu fossero o meno fondate.

Riccio ha constatato, in quella circostanza, oppure l’ha fatto in seguito, il dettaglio non è affatto rilevante, che le telecamere di sorveglianza hanno subito un attacco doloso: in pratica sono stati tagliati i fili e non funzionano più.

Per cui, quello che succede nel cimitero non è controllabile, compresa la presenza degli Lsu.

Non sappiamo se Riccio sia riuscito ancora a trovare le risposte al problema del presunto assenteismo. Da cittadini che vogliono collaborare, gli diamo una dritta: se di pomeriggio, verso le 15, transita davanti al Bar Cappiello, gli Lsu li troverà tutti seduti a discorrere del più e del meno, dunque a non fare un benemerito c.