S. MARIA C.V. Violenze in carcere: fissata l’udienza

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Fissata per mercoledì 15 dicembre, alle 9.30, presso l’aula bunker della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dai pubblici ministeri, nelle persone del procuratore aggiunto Alessandro Milita e dei sostituti procuratori Maria Alessandra Pinto e Daniela Pannone, per la ‘mattanza’ all’interno del carcere sammaritano.

Sono 108 gli indagati tra agenti della polizia penitenziaria e i funzionari dell’amministrazione, quasi tutti in servizio presso il carcere Francesco Uccella.

Gli indagati sono: Salvatore Mezzarano, ispettore coordinatore del Reparto Nilo; Pasquale Colucci, comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti del centro penitenziario di Secondigliano e comandante del gruppo di ‘Supporto agli interventi’; Tiziana Perillo, comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti di Avellino; Nunzia Di Donato, comandante del nucleo operativo ‘Traduzioni e piantonamenti’ di Santa Maria Capua Vetere; Anna Rita Costanzo, commissario capo responsabile del reparto Nilo. Poi ancora: Gennaro Loffreda, Gaetano Manganelli, Alessandro Biondi, Raffaele Piccolo, Angelo Iadicicco, Pasquale De Filippo, Gabriele Pancaro, Michele Vinciguerra, Fabio Ascione, Oreste Salerno, Felice Savastano, Rosario Merola, Raffaele Piccolo, Giacomo Golluccio, Antonio De Domenico, Giuseppe Crocco, Angelo Bruno, Antonio Fullone, Francesca Acerra, Massimo Oliva, Francesco Merola, Paolo Buro, Gennaro Quisillo, Vincenzo Lombardi, Francesco Vitale, Michele Piscitelli, Domenico Pascariello, Silvio Leonardi, Stanislao Fusco, Carmine Antonio Zampella, Maurizio Soma, Pasquale Rullo, Mario Rigido, Eugenio Calcagno, Giuseppe Gaudiano, Alessio De Simone, Giovanni Guardiano, Maurizio Colurciello, Giuseppe Bortone, Pasquale Merola, Salvatore Di Stasio, Massimo Ciccone, Andrea Pascarella, Clemente Mauro Candiello, Giovanni Di Benedetto, Maria Parenti, Arturo Rubino, Roberta Maietta, Salvatore Parisi, Giuseppe Conforti, Flavio Fattore, Nicola Falluto, Bruno Acaluso, Claudio Di Siero, Domenico Mastroianni, Alfredo Iannotta, Enrico Abategiovanni, Giuseppe Acquaro, Nicola Picone, Marcello Vetrano, Mario D’Ovidio, Salvatore Soma, Angelo Ricciardi, Tommaso Calmo, Gianni Greco, Giovanni De Felice, Angelo Racioppoli, Giovanni Corrado, Domenico Garofalo, Giovanni Saiano, Biagio Braccio, Nicolò Canzonieri, Andrea Barbaro, Raffaele Stellato, Giuseppe Di Monaco, Attilio Della Ratta, Nicola Nuzzo, Franco Pucino, Vittorio Vinciguerra, Bruno Acampora, Guiso Esposito, Francesco Mirra, Crescenzo Carputo, Sergio D’Amico, Marco Tullio, Luigi Di Caprio, Antonio Italiano, Antonio Saldamarco, Stefano Campagnano, Salvatore Pellegrino, Lazzaro Varone, Sandro Parente, Antonio Tortorelli, Giulio Pisano, Marcello Iovino, Luigi Macari, Nicola Nardi, Francesco Antonucci, Pasquale Iannotta, Pasquale Trispellino, Angelo Di Costanzo, Francesco Andreozzi e Giovanni Capuano.