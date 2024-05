S. NICOLA LA STRADA. Revisori dei conti, ECCO I NOMI

Nomina in consiglio comunale.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) È stata nominata la commissione dei revisori economico finanziari del Comune di San Nicola la Strada.

Ne fanno parte Luigi Pezzullo, che assume la carica di presidente, Michele Vasco e Luca Pignataro che ne sono invece componenti. L’organo di revisione economico finanziaria, la cui nomina è avvenuta in consiglio comunale, ha un ruolo strategico per l’Ente, in quanto deve valutare tutte le componenti relative alle entrate e le spese e che dunque formano il bilancio comunale. Vale la pena ricordare che San Nicola la strada è da poca uscita dal dissesto finanziario.