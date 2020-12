In relazione alla diffusione di false notizie

REGIONALE – In relazione alla diffusione di notizie sulla data di inizio dei saldi invernali, la Regione Campania “ribadisce, come gia’ annunciato, che sul tema e’ stata convocata insieme con le associazioni di categoria un’apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021. Pertanto, ad oggi, non e’ fissata alcuna data per l’inizio dei saldi in Campania”.