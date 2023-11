Salami e prosciutti privi di tracciabilità sulle tavole dei casertani, il blitz dell’Asl: ECCO DOVE

Sigilli al laboratorio, sanzioni per il titolare

PIETRAMELARA – Blitz dell’Asl: scovato salumificio non a norma. Il laboratorio clandestino, senza alcuna autorizzazione e certificazione, riforniva numerose attività commerciali in tutta la provincia di Caserta. La merce, priva di ogni tracciabilità veniva venduta a ignari negozianti che a loro volta la immettevano sul mercato. Quando i tecnici dell’Asl hanno fatto irruzione all’interno della struttura, nel centro di Pietramelara, hanno scoperto una quantità enorme di salumi per un valore di circa 20mila euro. Sigilli al laboratorio, sanzioni per il titolare.