SAN FELICE A CANCELLO. Convocato il consiglio comunale. Si discuterà del futuro della palazzina alle spalle dell’ospedale

SAN FELICE A CANCELLO (Fabio Gagliardi) – Il Presidente del Consiglio Comunale Corrado Colella ha convocato il Consiglio Comunale, che si terrà il prossimo 27 luglio alle ore 19. I punti all’ordine giorno sono: approvazione dei verbali della seduta precedente, surroga consigliere comunale attraverso la quale entrerà Gennaro Ruotolo (primo dei non eletti della lista civica CambiaMente) in sostituzione del consigliere Marco Sardella, approvazione regolamento di disciplina del servizio di noleggio biciclette con pedalata assistita e monopattini elettrici, regolamento affidamento incarichi legali (fortemente consigliato dal Segretario Principe), PEF 2020 – 2021, rendiconto al bilancio 2020, variazioni di bilancio 2021.

Il sindaco fa sapere che nel consesso proporrà una discussione sul futuro della palazzina adibita ad uffici amministrativi presso il P.O. “Ave Gratia Plena”: “I tecnici comunali, unitamente al Segretario Comunale stanno valutando le azioni da porre in essere per acquisire al patrimonio dell’Ente la palazzina sita alle spalle del presidio ospedaliero. Questa palazzina è importante in quanto gli uffici amministrativi del presidio potranno essere trasferiti presso questa, garantendo maggior spazio ai reparti ospedalieri”. Ferrara si dichiara ottimista nel garantire alla cittadinanza il potenziamento del P.O. secondo gli interventi previsti nel Piano Sanitario Regionale.

Il consiglio comunale del 27 delineerà in modo ancor più chiaro le posizioni del gruppo “Italia Viva”.