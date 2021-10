SAN FELICE A CANCELLO. Si conclude la “Settimana di Sanificazione Gratuita” ad opera dell’azienda Rosal che lancia la candidatura a nuove assunzioni

SAN FELICE A CANCELLO – (f.g.) Riapertura dei corsi di catechismo in sicurezza nella parrocchia del “Sacro cuore di Botteghino” ad opera della dottoressa Antonella Lettieri e della Rosal, azienda sannita. Stamani l’atto finale dell’iniziativa “Settimana di Sanificazione Gratuita”. La psicoterapeuta, conosciuta nel comune di San Felice a Cancello per il suo rinomato senso civico, ha voluto concludere il progetto nella sua frazione natale Botteghino per permettere ai bimbi della parrocchia l’inizio dei corsi di catechismo in totale sicurezza. Inoltre, sono stati donati pacchetti di caramelle ai bambini come buon augurio di inizio anno. La Lettieri si dichiara entusiasta di questo ulteriore obiettivo raggiunto e afferma: “Sono soddisfatta insieme alla Rosal di quanto fatto e soprattutto ci fa piacere aver ricevuto tanti consensi da parte delle persone che hanno compreso l’utilità di questa iniziativa. Ringraziare Antonio Di Riso che ha aperto in questi giorni uno spazio di assunzioni nella sua azienda per le persone del nostro territorio. Invito chi sia in cerca di lavoro e sia residente nel comune sanfeliciano a candidarsi alle posizioni aperte come consulente chiamando lo 082440945 o direttamente visitando il sito dell’azienda. Colgo l’occasione per ribadire quanto io sia onorata della fiducia che la gente sta riponendo nella mia idea di intendere una comunità e continuerò ad operare per meritare sempre più la fiducia dei miei concittadini”.