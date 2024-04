SAN NICOLA LA STRADA. Mensa scolastica: al Tar (per ora) ha vinto il Comune. Arriverà un’altra ditta fino alla conclusione dell’anno scolastico

Respinta la richiesta di sospensiva della New Food. I giudici del Tar hanno già fissato l’udienza di merito che chiuderà la prima fase di questo contenzioso. La data scelta è quella del…

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Refezione scolastica: il Tar boccia la ditta e accoglie le istanze del Comune: no al cautelare. Udienza di merito fissata per l’11 luglio.

Sciolta la riserva: i giudici hanno respinto la domanda cautelare presentata dalla ditta che gestiva il servizio di mensa scolastica. L’ordinanza ha dunque confermato la prevalenza della salvaguardia della salute dei bambini rispetto a qualsivoglia altra vicenda, avallando dunque la tesi del Comune.

“Alla luce di tanto – ha dichiarato il sindaco Vito Marotta – ricorrono le condizioni giuridiche per procedere in via d’urgenza all’affidamento ad altra ditta fino al termine del corrente anno scolastico”.