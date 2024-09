Sangiuliano si dimette. Ma c’è un’altra bionda campana che presto potrebbe creare sconquassi tra i diretti collaboratori di Giorgia Meloni

Gennaro Sangiuliano si è appena dimesso.



Archiviato Sangiuliano e salutato il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli, una soluzione interna a Fratelli d’Italia, la premier Giorgia Meloni è convinta, forse, di aver superato la bufera.

Ma a nostro avviso non è così.

E siccome questo giornale ci ha indovinato, in tempi non sospetti, sul fatto che Sangiuliano, per qualche anno direttore del sottoscritto al quotidiano Roma, avrebbe creato solamente problemi nel governo, ci permettiamo di mettere in guardia la Meloni su un’altra bionda misteriosa che da qualche tempo si aggira nei paraggi di Palazzo Chigi e che potrebbe determinare scompensi nella cerca dei diretti collaboratori della presidente Meloni, cioè tra quelli che stanno con lei dentro al Palazzo che ormai storicamente ospita il Primo Ministro.

Donna

avvisata…