SANGUE IN FAMIGLIA. Accoltellate mamma e figlia nella notte

RECALLE. AGG – Dalle prime informazioni emerse dagli inquirenti, la donna stava dormendo e non ci sarebbero segni di effrazione. Al momento la 60enne è ancora in gravi condizioni all’ospedale di Caserta. Si indaga per tentato omicidio.

RECALE – Una lite in famiglia in piena notte, una persona fermata con l’accusa di aver ferito gravemente una donna, madre della seconda vittima di violenza.

Nella zona della Torre di Recale, i carabinieri si sono recati in un’abitazione, dopo la richiesta di soccorso telefonica.

Una donna sessantenne è stata ferita all’addome, al torace e al collo da alcune coltellate e ora è in condizioni serie all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Lievi, fortunatamente, le condizioni della figlia 30enne.

I carabinieri hanno fermato una persona, ma non è chiaro ancora il grado di parentela tra l’uomo e le due donne.