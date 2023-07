SANGUE SULLE STRADE. Due morti nello schianto contro un camion della frutta. Gli ultimi attimi prima dell’impatto tra l’imprenditore e i ragazzi

FRANCOLISE – Parlare di certezza in casi del genere è un’operazione rischiosa, anche pericolosa e quindi non lo faremo. Non si tratta di una decisione legata al timore di dare notizie, informazioni, cosa che questo giornale fa ininterrottamente da oltre un decennio, bensì, semplicemente, per riportare, a 48 ore dai fatti, una versione rispetto ad un’altra di una vicenda che avrà strascichi gravissimi e serissimi prevede una certezza granitica da parte di chi scrive.

Certezza che, al momento, non può essere posseduta.

Ma in queste ore sta emergendo una prima dinamica di quanto successo all’alba di domenica 9 luglio, quando a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise, un incidente stradale ha provocato la morte di Festus Nortey, trentenne di Teano e Gabriele Panarello, 26enne di Vairano Patenora.

L’auto con a bordo quattro ragazzi si è scontrata duramente contro il camion ortofrutticolo dell’imprenditore agricolo cinquantenne di Francolise L.P., rimasto anch’egli ferito nell’impatto.

L’uomo si stava recando, come ogni domenica, al mercato ortofrutticolo di Pozzuoli e il suo autocarro si dirigeva in direzione contraria rispetto al senso di marcia dell’auto.

Uno scontro frontale, quindi, che non ha dato scampo immediatamente a Nortey, il trentenne alla guida e che, poi, ha portato al decesso ieri di Panarello.

Uno dei due mezzi avrebbe improvvisamente cambiato direzione, andando ad invadere la corsia opposta. Questo, poi, avrebbe portato allo schianto fatale.

Al momento è molto quotata una ricostruzione che, nel rimettere insieme la dinamica di questa tragedia, attribuisce un certo grado di responsabilità ad uno dei due soggetti alla guida.

Vista la delicatezza e la tragedia che ha colpito più famiglie, non ci sentiamo di riportare esattamente questa versione, che proveremo a analizzare e approfondire nelle prossime ore.