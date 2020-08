Santa Maria Capua Vetere piange Giggino morto a soli 41 anni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nella comunità di Santa Maria Capua Vetere per la prematura dipartita di Luigi De Micco, 41 anni, meglio conosciuto come Giggino, icona del rione Sant’Andrea dei Lagni.A portarlo via un arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi del personale medico dell’ospedale Melorio per cercare di rianimarlo. Amato e benvoluto da tutti lascia la mamma Stella i fratelli e le sorelle. La salma giungerà, dal locale nosocomio, lunedì mattina presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo per il rito funebre fissato alle 9.30.