Sbalzato dalla moto, muore dopo un mese di agonia. Dolore e commozione ai funerali di Nicola D’Angelo

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e commozione ai funerali di Nicola D’Angelo, il 45enne morto a causa di un incidente stradale. I funerali del giovane padre di tre splendide bambine e marito di Lucrezia, sono stati celebrati lo scorso mercoledì nella Parrocchia di San Marcellino, alla presenza di amici e familiari.

In tanti hanno dato l’ultimo saluto a Nicola, imprenditore locale nell’ambito degli impianti elettrici ed idraulici, molto conosciuto in paese, e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Nicola è stato vittima lo scorso 13 settembre di un terribile incidente stradale che lo ha sbalzato dalla sella della suo moto finendo sulla carreggiata.

L’impatto è stato terribile, nonostante il ricovero, l’intervento e i tentativi di salvarlo dei medici, dopo quasi un mese il cuore del 45enne non ha retto alle gravi lesioni subite nell’incidente. Sul corpo è stato eseguito un esame autoptico come disposto dal magistrato della Procura di Napoli Nord, che ha aperto un fascicolo di indagine per appurare cosa sia stato a determinare l’incidente.