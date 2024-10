SCACCO AGLI ABUSIVI. 20 pattuglie dei carabinieri, tecnici asl e del comune tra droga e furti di corrente. 25 DENUNCIATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Il servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone ha avuto inizio nella tarda mattinata di ieri ed ha avuto quale obiettivo principale le aree urbane di quel centro, tra cui i c.d. “Palazzi Azzurri” di via Palermo.

Le 20 pattuglie in campo appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile, alle Stazioni in supporto e alla Tenenza di Castel Volturno, sono state affiancate dai militari delle Squadre di Intervento operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania e da personale tecnico della ASL di Caserta e dell’Ufficio Tecnico Comunale di Mondragone.

Nel corso dei controlli, che hanno visto i militari impegnati in posti di blocco lungo le principali vie di accesso alla Statale domitiana e in mirate perquisizioni presso alcune abitazioni di via Palermo e dei c.d. “Palazzi Azzurri”, sono state deferite in stato di libertà di 25 persone, di cui 5 per furto aggravato di energia elettrica. Questi ultimo avevano fraudolentemente collegato le proprie abitazioni alla rete elettrica pubblica.

Ulteriori soggetti, alcuni dei quali già ristretti ai domiciliari per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati sorpresi in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana e di materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Scoperte anche un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e un’officina di autoriparazione abusiva. Entrambe sono state sottoposte a sequestro.