Scappa senza pagare dal supermercato Conad: denunciata ragazza 19enne

SANT’ARPINO – Una ragazza di 19 anni di Giugliano in Campania, dopo aver rubato oltre 300 euro di prodotti alimentari da un supermercato, è scappata correndo lungo via Barraccone a Sant’Arpino, spingendo il carrello pieno di merce.

Poco dopo, è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri, che stavano svolgendo un controllo in zona. I militari hanno visto la ragazza inseguita dai vigilantes mentre cercava di fuggire con il carrello carico di prodotti.

È stata fermata, identificata e portata in caserma. Non aveva precedenti penali ed è stata denunciata per furto aggravato. I prodotti rubati, in gran parte alimenti essenziali, sono stati restituiti al supermercato.