Scarcerato Raffaele Mundo, figlio di Salvatore o mister, ras dei Casalesi

ORTA /SUCCIVO – (GV) Scarcerato il figlio del ras Salvatore Mundo del clan dei Casalesi detto o mister. Il tribunale del riesame ha annullato la misura e lo ha rimesso in completa libertà.

Raffaele Mundo, 23enne, difeso dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Domenico Antonucci, figlio dell’elemento di spicco del gruppo Russo della fazione Schiavone, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari Simone Farina del Tribunale di Napoli Nord per tentato omicidio premeditato, detenzione e porto abusivo di armi da sparo ai danni di un coetaneo di Orta di Atella incensurato con una sola segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale lo scorso mese di luglio.

Mundo secondo le accuse, il 21 giugno sempre di quest’anno, aveva dato appuntamento in via Vivaldi al coetaneo atellano che si era recato all’incontro a bordo di una Renault Twingo guidata da un suo amico. Un breve cenno tra le due vetture, la sosta per ‘chiarire questioni’ e poi il proposito omicidiario.

Raffaele Mundo scese dalla Mini Countryman, secondo la ricostruzione parte offesa, sulla quale viaggiava armato di pistola, la punta in direzione del coetaneo posto sul sedile del passeggero ed esplode un colpo che lo attinge al braccio destro e fuoriuscendo di striscio all’addome del 23enne. Il conducente della Renault Twingo, in stato di shock per l’accaduto, trasporta immediatamente l’amico sanguinante presso il presidio ospedaliero di Frattamaggiore senza fornire alcuna giustificazione. Lì il personale sanitario ha segnalato tutto ai carabinieri di Orta e Marcianise riscontrando ferite da arma da fuoco e poi dopo due settimane l’arresto del giovane pupillo del ras che poi oggi è stato scarcerato.