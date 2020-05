SCARCERATO come Pasquale Zagaria. Va ai domiciliari il basista della banda di rapinatori che uccise il carabiniere Tiziano Della Ratta

MADDALONI – (tp) Uccise un carabiniere nel corso di una rapina ad un gioielliere; è stato scarcerato per motivi di salute Antonio Mastropietro 50 anni di Maddaloni. Secondo la difesa, l’avvocato Michele Ferraro, avrebbe una patologia grave incompatibile con l’infezione Covid che potrebbe procurargli la morte se venisse contagiato. Sette anni fa Mastropietro nel corso del raid al gioielliere Ovidio Merola a Maddaloni nel conflitto a fuoco ferì a morte, con altri complici, il carabiniere di appena 27 anni Tiziano Della Ratta di S. Agata de’ Goti. Mastropietro, considerato il basista della banda, in primo grado è stato condannato a 17 anni e tre mesi. Ma il verdetto del giudice Enea è stato esemplare anche per gli altri dieci imputati. Antonio Iazzetta si è beccato l’ergastolo. Nel corso della rapina rimase ferito anche un altro militare di Marcianise e morirono due dei malviventi di cui pure una donna.