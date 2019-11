Scarichi di liquami illegali, scatta il sequestro per un allevamento. Titolare denunciato

BAIA E LATINA – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara, nel corso di un servizio relativo al controllo di aziende zootecniche, hanno accertato la presenza di alcuni scarichi illegali di rifiuti speciali liquidi, costituti da liquami e letami, provenienti da un allevamento sito in comune di Baia e Latina (CE) alla via Case Sparse, attraverso i quali gli effluenti zootecnici venivano smaltiti immessi in un canale di scolo e tramite questo smaltiti direttamente nell’ambiente (acque superficiali e di falda e nella matrice suolo). I militari hanno quindi proceduto al sequestro di iniziativa, a carico del titolare dell’azienda di n° 4 scarichi non autorizzati provenienti dall’azienda, nonché di un accumulo non autorizzato di letame su un piazzale di deposito, deferendolo in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti speciali.