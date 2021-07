Scarichi illegali. Avvisi di garanzia per ex tecnici ed ex sindaci 28 Luglio 2021 - 10:01

SESSA AURUNCA – La Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha notificato avvisi di garanzia a carico degli ex sindaci di Sessa Aurunca Silvio Sasso e Luigi Tommasino, degli ex responsabili del settore Ambiente del comune Pasquale Serao e Raffaele Aliperti e dei responsabili del settore manutenzione dell’Ente Luigi Rafaniello e Tommaso Fusco. Gli indagati avrebbero mantenuto in funzione gli scarichi delle acque reflue urbane, consentendo l’immissione diretta su terreni, canali, fossi o scarpate, senza avvalersi di un impianto depurativo, cagionando danni al suolo. Le frazioni interessate dagli scarichi sono Ponte di Tuoro, Portella, Franali, Ponte Aurunco, Cascano, Piedimonte, Carano, Fasani e Lauro.

Anche la falda acquifera sarebbe stata compromessa con residui fecali, riscontrati nel 50% dei pozzi campionati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.