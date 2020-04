BELLONA – A Bellona si è in attesa della certificazione finale di guarigione degli ultimi due cittadini ma già da adesso il sindaco Filippo Abbate tira un sospiro di sollievo e può affermare che al momento ci sono zero casi di contagio. Il sindaco si dichiara soddisfatto del comportamento dei cittadini bellonesi, rispettosi delle regole invitandoli a non abbassare la guardia nella fase 2, serve ancora la massima prudenza.