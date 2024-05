Schianto auto-moto: centauro in gravi condizioni

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13

CALVI RISORTA/TEANO – Un violento scontro tra un’auto ed una moto è avvenuto questa mattina nel territorio al confine tra il Comune di Calvi Risorta e Teano

La moto, proveniente da nord e diretta verso Capua, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe impattato il lato destro della vettura.

Le condizioni del centauro, un 27enne della frazione di Petrulo, sarebbero, all’arrivo dei sanitari del 118, apparse subito gravi.

Trasportato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è stato affidato alle cure dei medici. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Teano.