CAPODRISE – Ci giunge notizia di un incidente avvenuto poco fa in via Retella a Capodrise tra uno scooter e una Toyota Yaris. In sella allo scooter due amici: M.G., 26enne che, dopo l’impatto, è stato trasportato all’ospedale di Marcianise, mentre il suo amico, in condizioni più gravi, è stato trasportato all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la polizia.