Schianto con il furgone: Tiziano muore mentre lavora

PORTICO – Lutto nella comunità di Portico. Si è spento Tiziano Mellucci fratello di Domenico, tecnico e responsabile della società Macasport. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente in Germania con il furgone col quale effettuava consegne. Sulla dinamica dell’incidente stanno facendo luce le forze dell’ordine tedesche

Troppo gravi le ferite riportate. Liberata la salma, dall’autorità giudiziaria, verrà messa a disposizione dei familiari che potranno organizzare il rito funebre che si svolgerà a Portico. La vittima lascia la moglie e i figli.