SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Autista di un tir muore incastrato tra le lamiere. IDENTIFICATA LA VITTIMA

Coinvolti 4 mezzi pesanti

CAIANELLO– Si chiamava Ciro Scarpato, l’autotrasportatore 63enn di Saviano, nel napoletano, l’uomo che ha perso la vita ieri a seguito di un grave incidente avvenuto, ieri, lungo l’autostrada A1 nel tratto che unisce San Vittore del Lazio, provincia di Frosinone, e Caianello, in direzione Napoli e, quindi, lungo la carreggiata che porta verso le altre uscite della nostra provincia.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere varie persone che, in seguito all’urto tra i veicoli, sono rimaste ferite.

Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere l’uomo consegnandolo alle cure del 118 presente li sul posto con varie autoambulanze e con un’eliambulanza per i casi più gravi. Purtroppo però per il 63enne non c’è stato nulla da fare

Sul posto, in supporto alle operazioni di soccorso, sono intervenute anche due autogrù, una del Comando di Caserta e una del Comando di Frosinone.

Il traffico dell’arteria stradale è rimasto bloccato per diverse ore per permettere agli agenti polizia stradale i rilievi del caso.