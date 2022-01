SAN TAMMARO – Si è verificato un incidente mortale lungo la Provinciale 230 in prossimità della Reggia di Carditello lungo via Vaticale che conduce a Casal di Principe. Una Kia Picanto si è scontrata frontalmente con un furgone Iveco Daily. La 37enne che era a bordo della vettura, di Santa Maria Capua Vetere è morta mentre i tre occupanti del furgone sono stati portati negli ospedali della zona. Inutili i soccorsi per la giovane donna.