Schianto mortale sulla Domiziana. Giovanni muore a 63 anni: stava per diventare nonno

Il terribile schianto ieri mattina intorno alle 6

CASTEL VOLTURNO – Si chiamava Giovanni Russo, 63 anni residente a Destra Volturno, l’uomo deceduto nello schianto avvenuto ieri mattina intorno alle 6:00 lungo la Domiziana nel tratto che attraversa la località di Pescopagano al confine con Mondragone. Russo molto conosciuto in località Destra Volturno stava per diventare di nuovo nonno. Ferito il conducente alla guida del veicolo della Mediterranea pesca SPA, azienda impegnata nel settore dei prodotti surgelati con sede a Mugnano. Non è chiara la dinamica del sinistro. Solo gli accertamenti permetteranno di fare chiarezza sull’incidente e sulle eventuali responsabilità. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona. Nei prossimi giorni sul corpo della vittima verrà effettuata l’autopsia per stabilire le cause che hanno portato al decesso.