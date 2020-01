Schianto nella nebbia. Camionista muore carbonizzato nel suo tir in fiamme

VILLA LITERNO – Un morto e un ferito. E’ il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto il giorno della Befana a Poviglio in provincia di Reggio Emilia. La vittima si chiama Giovanni Lionetti, 41 anni, originario di Pozzuoli (Napoli), ma residente per un periodo di tempo a Villa Literno. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 e ha coinvolto un autoarticolato e un’autocisterna carica di inerti, andata in fiamme dopo l’impatto.

Il conducente dell’autoarticolato, un 53enne di origine gahanese e residente a Brescia, è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato all’ospedale di Guastalla con un codice di media gravità. Non ce l’ha fatta, invece, il conducente dell’autocisterna, Lionetti, rimasto intrappolato tra le fiamme.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. La strada, un’arteria stretta e avvolta dalla nebbia nel momento dello schianto, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.