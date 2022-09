Ferito il figlio del “re del pane” Morico. Schianto nella notte sulla Nazionale Appia: in tre finiscono in ospedale

Tre giovani sono stati trasportati in ospedale. A scontrarsi violentemente, per cause ancora in fase di accertamento, due auto. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’ incidente.

CASAPULLA Sono cinque, in totale, i feriti nell’incidente verificatori stanotte sulla Nazionale Appia, nel Comune di Casapulla e, tra questi, c’è anche il figlio del “re del pane” Gianni Morico, originario di Grazzanise e residente a Santa Maria Capua Vetere. Tre giovani sono stati trasportati in ospedale. A scontrarsi violentemente, per cause ancora in fase di accertamento, due auto. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’ incidente.