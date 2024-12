Schianto sulla provinciale, grave bimbo di 6 anni

Tre le auto che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate lungo la provinciale che conduce sul territorio di Piedimonte Matese provenendo da Alife

ALIFE/PIEDIMONTE MATESE – E’ di tre feriti, tra i quali un bambino di soli 6 anni, il bilancio dello schianto avvenuto questo pomeriggio lungo la provinciale che conduce sul territorio di Piedimonte Matese provenendo da Alife.

Per cause ancora in corso di accertamento tre vetture si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato proprio il bambino trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese dove a cause delle sue condizioni ritenute serie i medici hanno optato per il trasferimento, in eliambulanza, per un ospedale napoletano