Schianto sulla SS Domiziana. E’ di un morto e diversi feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto poco fa

CELLOLE – E’ di un morto e diversi feriti, il bilancio del grave incidente avvenuto questo pomeriggio a Cellole, in direzione Formia, poco prima dello svincolo dell’autodromo ‘Speedway’.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe esserci stato un violento impatto frontale tra un auto, sulla quale viaggiava anche una bambina, e un fiorino con degli operai di rientro dal lavoro.

Ad attivare la macchina dei soccorsi, degli automobilisti che transitavano in zona. Due ambulanze sono giunte sul posto ma purtroppo per un passeggero di una delle due vetture non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo, mentre i feriti sarebbero stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.