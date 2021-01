MARCIANISE/CAIVANO – Brutto incidente poco fa sulla strada statale che da Marcianise porta a Caivano, in provincia di Napoli. A scontrarsi sono state due auto in un tamponamento che poi ha coinvolto altre auto in transito.

Bloccato l’accesso all’uscita Pomigliano-Villa Literno dell’autostrada.

Due i feriti trasportati in ospedale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.