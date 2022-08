L’incidente, avvenuto ieri sera, ha visto coinvolto il centauro in sella ad un’Harley Davidson ed il conducente di un’utilitaria. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

SESSA AURUNCA Incidente, ieri sera sull’Appia, nel comune di Sessa Aurunca, in direzione Roma. Lo schianto ha coinvolto un centauro, in sella ad una Harley Davidson, ed il conducente di un’utilitaria. Sul posto subito si è portata un’ambulanza che ha poi trasportato in ospedale il motociclista finito a terra.