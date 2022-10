MARCIANISE – Si รจ verificato un incidente stradale poco fa a ridosso dall’uscita di Caserta Sud dell’A1. Due veicoli si sono scontrati: si tratta di un camion e di un’utilitaria. Non si conoscono al momento le condizioni di salute dei due, ma non ci sarebbero conseguenze gravi. Traffico rallentato in zona, nel tratto casertano.