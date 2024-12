Schianto tra auto sulla Statale, ferito assicuratore e altri due

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Tre feriti, nessuno grave, uno dei quali solo leggermente contuso dall’impatto. È questo il bilancio della collisione tra due auto avvenuta lungo la Statale Casilina, in località Pisciarello, ovvero nel territorio comunale di Conca della Campania, cittadina tra le più in alto della nostra provincia.

Di tre feriti, solo due sono finiti in ospedale, ovvero un 33enne di Conca e un un 70enne di Mignano Montelungo. L’altro soggetto coinvolto, un assicuratore proveniente da Vairano Patenora non ha avuto bisogno del trasferimento in 118.