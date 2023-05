Schianto tra due auto alla rotonda, 4 studenti finiscono in ospedale

Sul posto i carabinieri per i rilievi e la destione del traffico.

VAIRANO PATENORA/PIETRAMELARA Incidente stradale stamattina intorno alle 8 alla rotonda tra via Pantani e la strada statale Casilina. Due automobili, una con a bordo tre giovani che stavano recandosi a scuola a Vairano Scalo e l’altra auto con a bordo un solo ragazzo, figlio di un noto imprenditore di Pietramelara, si sono scontrate. L’incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza. I quattro ragazzi, tutti i feriti anche se non in modo grave, sono stati poi trasferiti alcuni all’ospedale di Caserta altri invece al nosocomio di Piedimonte Matese. Sul posto si sono poi portati i Carabinieri della compagnia di Capua per i rilievi e anche per gestire la circolazione stradale.