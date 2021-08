Schianto tra due auto. Fiamme dopo l’impatto, tre bambini tra i feriti

TRENTOLA DUCENTA – Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 15:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa è intervenuta sulla SP 54, Trentola-Ischitella , per un incidente stradale tra due autovetture, di cui una elettrica di ultima generazione. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare dalle lamiere dei due veicoli gli occupanti rimasti incastrati. Cinque i feriti trasportati all’ospedale di Aversa tra i quali anche tre bambini. In seguito all’incidente le auto hanno preso entrambe fuoco, con l’incendio che si è propagato su entrambi i lati delle due corsie. Sul posto ,quindi, sono dovute intervenire anche due autobotti, una dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Aversa per dare supporto nelle operazioni di spegnimento. Per la rimozione dell’auto elettrica è dovuta intervenire una ditta specializzata.